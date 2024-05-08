İstanbul Havaalanı'nda Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Hava Yolları'na ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağının, ön iniş takımları açılmadı.
Yaşanan arıza sonrası uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.
Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.
İstanbul Havaalanı'nda korku dolu anlar
Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.
İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.
Uçağın iniş anları, havaalanında bulunan bir personelin kamerasına saniye saniye yansıdı.
"Helal olsun pilota kesin Karslı"
Uçağın iniş anını kayda alan personel ile yanında bulunan diğer görevlinin söyledikleri dikkat çekti.
Personel o anlarda, "Tekeri yok, teker yok lan. Yere vurdu. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ama helal olsun pilota güzel indirdi, kesin Karslı he." ifadelerini kullandı.
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