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İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı: Helal olsun pilota kesin Karslı...

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı: Helal olsun pilota kesin Karslı... İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı, iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken iki havaalanı çalışanının arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.