İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı trafiği: Rekor bekleniyor Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'na akın etti. İstanbul Havalimanı’ndan bugün için bin 552 sefer düzenlenirken 246 bin 994 yolcu seyahat etmesi planlandı.

İHA

Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na akın etti.

9 günlük bayram tatilini il dışında değerlendirecek olan vatandaşlar havalimanında yer yer yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Bilet kontrolleri yapıldı

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi.

Özellikle iç hatlar kontuarlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

"Tatilimizi memleketimizde yapalım dedik"

Bayram tatili için Tekirdağ ‘dan Hakkari’ye giden ailesini İstanbul Havalimanı’na uğurlamaya gelen Fesih Altan şu ifadeleri kullandı:

Çerkezköy’de ikamet ediyoruz. Bilet konusuna da gelince bir ay öncesinden biletlerimizi kestik. Böyle kalabalık olacağını biliyorduk o yüzden önceden tedbirimizi aldık. Okullar da bildiğiniz gibi tatil oldu. Çocukların da tatilini orada geçirmesi için biletleri aldık. Tatilimizi memleketimizde yapalım dedik.

İGA bayram öncesi yoğunluğun verilerini paylaştı

İGA tarafından paylaşılan verilerde, 23 Haziran Cuma günü İGA İstanbul Havalimanı’ndan bin 552 sefer düzenleneceği belirtildi.

246 bin 994 yolcunun ise seyahat etmesinin planlandığı kaydedilirken yolcu sayısında da bir rekor beklentisi olduğu dile getirildi.

Rekor bekleniyor

24 Haziran Cumartesi günü planlanan bin 510 uçuş bulunurken bu uçuşta İstanbul Havalimanı 251 bin 737 yolcuya ev sahipliği yapacak.

25 Haziran Pazar günü ise bin 583 uçuşun gerçekleşmesi beklenirken , 254 bin 559 yolcunun da seyahat edeceği bildirildi.