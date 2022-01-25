Kar yağışı nedeniyle uçuşların bu gece 00.00'a kadar durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kalan yolcular, 'otel isteriz' sloganları ile durumu protesto etti.

Türkiye 2 haftadır yoğun kar yağışı altında.

Bu hafta başından itibaren ise İstanbul, özellikle dün gece adeta kara teslim oldu.

Hayatı olumsuz etkileyen son yılların en yoğun kar yağışı ile şehirde hayat durdu.

KARA VE HAVA TRAFİĞİ DURDU

Kara trafiği kadar diğer ulaşım ağları da aşırı yağıştan etkilendi.

Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda bu gece 00.00'a kadar uçuşlar durduruldu.

Bu durum karşısında uçuşu iptal edilen yüzlerce yolcu, geceyi zor şartlarda terminallerde geçirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 'otel isteriz' sloganları VİDEO

OTEL İSTERİZ PROTESTOSU

Bu gece yarısına kadar uçuşların ertelenmesiyle terminallerde özellikle dış uçuş için bekleyen turistler durumu protesto etti.

Toplu halde "We need hotel (otel istiyoruz)" sloganları atan mağdur yolcular, durumun düzeltilmesini istedi.