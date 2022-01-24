İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iniş ve kalkışlar 18.00'a kadar durduruldu.

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren kar yağışı, hayatı bazı alanlarda durma noktasına getirdi.

KARA VE HAVA ULAŞIMINDA ENGELLER ÇIKIYOR

Karadaki ulaşımda yaşanan problemlerin beraberinde, hava ulaşımı da olumsuz yönde etkileniyor.

Bu kapsamda İstanbul'da Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar önlem amaçlı askıya alındı.

18.00'A KADAR UÇUŞLAR İPTAL

Edinilen bilgilere göre İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iniş ve kalkışlar saat 18.00' kadar durdurulduğu açıklandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndaki pistte yapılması gereken temizlikten dolayı uçuşların durdurulduğu açıklandı.