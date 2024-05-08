İstanbul Havalimanı'nda korkutan dakikalar yaşandı...
Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Hava Yolları'na ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.
Ekipler sevk edildi
Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralanan yok
Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.
Pist kapatıldı
İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.
Hava trafiği etkilenmedi
Havalimanında uçuş trafiğini etkileyen bir durum olmadığı öğrenildi.
Çalışmalar sürüyor
Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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