Haberler



Gündem



İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü: Uçak gövde üzeri iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü: Uçak gövde üzeri iniş yaptı İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, ön iniş takımı açılmayınca gövde üzeri iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.