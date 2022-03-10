İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar aksamadan devam ediyor

Kar yağışı nedeniyle seferlerin yüzde 30 azaltıldığı İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar aksamadan devam ederken, buzlanmayı önlemek için uçaklara, "de-icing" ismi verilen buz çözücü işlem uygulanıyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Seferlerin yüzde 30 azaldığı İstanbul Havalimanı'nda seferler aksamadan devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarını göz önünde bulunduran hava yolu şirketleri, dünden itibaren uçuş kısıtlamasına gitmişti.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 486 seferi karşılıklı olarak iptal etmişti.

KARLA MÜCADELEDE ALINAN ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı'nda kar ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle operasyonlar kesintisiz biçimde devam ediyor.

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıklar dünden tamamlanırken havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarına başladı.

UÇAK İNİŞ VE KALKIŞLARIN SORUNSUZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİ PLANLANIYOR

İstanbul Havalimanı'nda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

UÇAKLAR BUZ ÇÖZÜCÜ SIVILARLA YIKANIYOR

Öte yandan uçaklar, pist başında "de-anti Icing" işlemiyle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. Uçaklara buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor.

Özellikle uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor.

















