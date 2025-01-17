DHA

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Tatili yurt içi veya yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi ve yoğunluk oluşturdu.

Yarı yıl tatili nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'nı 225 bin 891 yolcunun kullanması, geliş ve gidiş olmak üzere toplam bin 426 uçuş yapılması planlanıyor.

"İKİ TARAF İÇİN BU TATİL İYİ OLACAK"

Tatilini İstanbul dışında değerlendirecek olan eşini yolcu etmek için havalimanına gelen Murat Özer, "Eşim ve çocuklarım Balıkesir'e gidiyor. Kızım bu sene birinci sınıfa başlamıştı. Biraz zorlu bir süreç oldu. Bu tatile hem eşimin hem de çocuklarımın ihtiyacı vardı. Orada küçük bir tatil yapacaklar sonra da geri gelecekler." dedi.

"ARA VERMEK İSTİYORUZ"

Pınar Özer ise, "Çok mutluyuz. Ara vermek istiyoruz, hem onlar ara verdi. Biz çok ders çalıştık bu dönemde. İki taraf için bu tatil iyi olacak. 15 gün Balıkesir'de olacağız sonra tekrar aynı tempo ile devam edeceğiz." diye konuştu.