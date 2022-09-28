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    İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı

    İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, sene başından bu yana İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısının 47 milyona ulaştığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 08:44
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    İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı

    Dünyanın en büyük havalimanlarından biri İstanbul’da bulunuyor…

    Yapımına başlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren İstanbul Havalimanı, her geçen gün rekordan rekora koşuyor.

    “Rakiplerini ezip geçti”

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “İstanbul Havalimanı yüzyıllık rakiplerini ezip geçti” yazdı, yeni veriler paylaştı.

    İlk 7 aylık dönem

    2022'nin ilk 7 aylık döneminde İstanbul Havalimanı'nın 34,2 milyon yolcuyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldığını duyuran Karaismailoğlu, “Bu gurur hepimizin” diye de ekledi.

    Bu paylaşımın ardından bir açıklama da İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan geldi.

    Son yolcu sayısı 47 milyon

    Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımımı alıntılayan Samsunlu da, "Son yolcu sayımız 47 milyon" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Havalimanı nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı #1

    Avrupa'nın zirvesinde

    Koronavirüs pandemisinin ardından hızlı bir şekilde toparlanan İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki rakiplerini geride bırakarak yolcu sayısında uzun zamandır zirvedeki yerini koruyor.

    İstanbul Havalimanı nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı #2


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