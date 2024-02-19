İstanbul Havalimanı'ndaki provokasyonun gerçeği ortaya çıktı Sosyal medyada annesiyle video paylaşarak Türkçe bilmediği saatlerce rehin kaldıklarını öne süren adamın yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi saat saat görüntüleri paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Seçim öncesi provokasyonlar yine gündeme gelmeye başladı.

Bunlardan biri de ayrımcılık üzerinden gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan bir olayda, şahıs yanındaki yaşlı annesiyle birlikte bir video kaydetti.

O anları da sosyal medya hesabından paylaşarak asılsız iddialarla gündem yarattı.

"Gariban annem 2.5 saat rehin kaldı"

Videoda Kürt oldukları için mağduriyet yaşadıklarını belirten adam, şu ifadeleri kullandı:

Şu gariban anamı kimseye anlatıp dışarı çıkaramadım. Dili olmadığı için, okuması olmadığı için, yazması olmadığı için… Ülkesinde vergisini ödediğim uçağın memuru bana yardımcı olmadı. 2.5 saattir annem içeride rehin. Bu da Türkiye'nin ayıbı olsun. Kardeşiz diye oy isteyeceksiniz seçimde.

Gerçek ortaya çıktı

Kısa sürede gündem olan videonun ardından gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İddialar doğru değildir"

Açıklamada şöyle denildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yaşlı bir kadın Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" iddiası doğru değildir.



17 Ocak'ta Van'dan İstanbul Havalimanı’na gelen S.Ç. isimli vatandaşımızın uçağı, 14.26'da piste iniş yapmıştır.

"Tekerlekli sandalye ile alınmıştır"

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde iddiaların tamamen asılsız olduğu, uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar gerekli tüm hizmetlerin sağlandığı belirlenmiştir.



14.36'da uçağın körük kapısından çıkışı akabinde S.Ç. 14.44'te tekerlekli sandalye ile alınmıştır.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Görevliler tarafından 14.51'de bagaj alım salonuna getirilen S.Ç. 15.39'da bagajını almış ve 2 dakika sonra salondan çıkış yapmıştır.



İddiaya konu görüntülerin, 15.42'de bagaj alım salonu önünde kaydedildiği belirlenmiştir.



Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Valilik saat saat anlattı

Bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi ve olay şöyle anlatıldı.

17.01.2024 günü saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda yaşanan ve sosyal medyada “Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı” şeklinde iddialarla paylaşılan olaya ilişkin...



17.01.2024 TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı’na gelen 1944 doğumlu S.Ç.’nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir:







14.26 Uçak piste iner,



14.36 Körük kapısındaki uçaktan çıkar,



14.44 Tekerli sandalye ile alınır,



14.51 Bagaj alım salonuna bırakılır,



15.05 6A bagaj bandı yanına geçer,



15.39 bagajını alır,



15.41 Bagaj alım salonundan çıkar,



15.42 Bagaj alım salonu önünde video çekilir.

"Refakatli tekerlekli sandalye hizmeti için başvurulmadı