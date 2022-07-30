İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular hizmetten memnun

Avrupa ülkelerindeki havalimanlarında personel sıkıntısı nedeniyle yaşanan kriz yaşanırken, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcular büyük bir konfor içinde uçaklarına biniyor..

Hizmete girdiği günden itibaren kısa süre içinde birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aylık yolcu sayılarıyla Avrupa'da zirveden düşmeyen İstanbul Havalimanı'nda yolcular, karşılaştıkları hizmetlerden memnun..

Check-in işlemleri 1 dakika sürüyor

Uçaklarını bekleyen yolcular, vaktini aldıkları içeceklerini yudumlayarak televizyon izleyerek geçirirken, check-in işlemleri ise 1 dakika sürüyor.

Avrupa'daki havalimanlarında ise kriz derinleşti

Öte yandan Avrupa ülkelerinde personel bulmakta güçlük çeken havalimanları ise ciddi sıkıntıya düştü.

Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin büyük havalimanlarında tam bir kaos yaşanıyor.

Bavullar ortada kalıyor. Check-in kuyrukları uzayıp gidiyor. Bazı uçuşlar iptal ediliyor. Havalimanına uçmak için gelenler ya ıstırap çekiyor ya da uçamadan geri dönüyor.

Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi devam ediyor VİDEO ARŞİV