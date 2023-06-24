İstanbul Havalimanı'ndan bugün 251 bin 737 yolcu seyahat edecek İstanbul Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde yoğunluk devam ediyor. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan 251 bin 737 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

DHA Tatil heyecanı devam ediyor 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri bir dizi önlem aldı. Dün 246 bin yolcu seyahat etti Dün havalimanından bin 552 sefer düzenlenirken 246 bin 994 yolcu seyahat etti. 251 bin yolcu seyahat edecek Bugün ise havalimanından bin 510 uçuş planlanırken, 251 bin 737 yolcunun seyahat edeceği öğrenildi. Yarın ise 254 bin 559 yolcunun havalimanını kullanacağı ve 1583 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor.