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İstanbul Havalimanı'ndan dün 222 bin yolcu seyahat etti

İstanbul Havalimanı'ndan dün 222 bin yolcu seyahat etti Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil öncesinde İstanbul Havalimanı'ndan dün 1512 uçuşla 222 bin 72 yolcu seyahat etti.