İstanbul Havalimanı'ndan dün 222 bin yolcu seyahat etti

AA
Bayram trafiği sürüyor...
İstanbul Havalimanı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ederken, artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alındı.
1512 uçuş gerçekleştirildi
Bu tatilde en çok tercih edilen havalimanı olması beklenen İstanbul Havalimanı'ndan dün 1512 uçuş gerçekleştirildi.
222 bin yolcu taşındı
Havalimanı, dün 222 bin 72 yolcuya da ev sahipliği yaptı.
Havalimanından bugün de 1448 uçuşla 231 bin 38 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.
Yolcu sayısının 9 Nisan Salı günü 1416 uçuşla 278 bin 688'e ulaşacağı tahmin ediliyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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