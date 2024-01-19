İstanbul Havalimanı'ndan yeni başarı! 2023'te Avrupa'nın en yoğunu Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu verilerine göre, İstanbul Havalimanı 2023 yılında günlük bin 375 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sıraya yerleşti.

İHA

Türkiye'nin son 20 yılda ulaşım alanında yaptığı atılımlar meyvelerini veriyor.

Bunların başında mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı geliyor...

2018'de hizmete başladığı tarihten itibaren muhalefetin karalama kampanyalarına rağmen hemen her ay yolcu rekorları kıran İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en önemli lokasyonlarından biri haline geldi.

İstanbul Havalimanı'nın 2023 verileri

Dünya havacılık sektöründe bir aktarma merkezi haline gelen İstanbul Havalimanı, rekorlarına devam ediyor.

Bu kapsamda 2023 verileri açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Örgütü'nün (EUROCONTROL) 2023 yılı Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunu yayınladı.

Avrupa'nın en yoğunu

Rapora göre, geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı, günde bin 375 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı bin 255 uçuşla 2'nci, İngiltere'nin Londra Heathrow Havalimanı ise bin 251 uçuşla 3'üncü sırada yer aldı.

Ayrıca raporda Türkiye, günlük ortalama 3 bin 26 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)