İstanbul Havalimanı’nın yolcu ve uçuş rakamları açıklandı Avrupa’nın uçuş sayısı bakımından en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 7 milyon 720 bin 134 yolcuya hizmet verdi.

İHA

Avrupa’nın uçuş sayısı bakımından en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı yine zirvede.

Son olarak İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ağustos ayı rakamlarını açıkladı.

Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın geçen ay 46 bin 939 uçuşla 7 milyon 720 bin 134 yolcuya ev sahipliği yaptığını duyurdu.

7 MİLYON 720 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Selahattin Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

“Ağustos ayında 46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve İGA İstanbul Havalimanı'nda 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, ekibimizin sürekli gelişen performansının ve güçlü altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor, bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)