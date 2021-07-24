Bayramı memleketlerinde, yurt içi ve dışında geçirenler, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'a dönüş yapmaya başladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine iki gün kala bayram öncesindeki gidişlerin aksine bu kez İstanbul’a gelişlerde hareketlilik artmaya başladı.

İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar terminallerinde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.

160 BİN KİŞİ SEYAHAT EDECEK

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bantlarında ve terminalin çıkış kapısında yoğunluk gözlenirken, terminaldeki görevliler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. İstanbul Havalimanı'nda bugün 1061 uçuş ile 148 bin 337 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlar geliş terminalinde de yoğunluk yaşanıyor. Havalimanında bugün 670 sefer ile yaklaşık 100 bin yolcunun uçuş yapması planlanıyor.

BOŞ KOLTUK KALMADI

Tatilin bitmesine bir gün kala dönen yolcular, uçaklarda neredeyse boş koltuk bulunmadığını dile getirdi. Son dakikada bilet bulmanın ise oldukça zor olduğu belirtildi.

İstanbul havalimanlarında dönüş yoğunluğu ViDEO

"BİLET BULMAKTA ZORLANDIK"

Tatilini Antalya'da ailesiyle birlikte geçiren Yusuf Taşçı, güzel bir bayram tatilinin ardından İstanbul'a döndüklerini söyledi. Tatil boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten "Antalya'da yoğunluk vardı. Uçaklar doluydu. Ama sıkıntı yaşamadan döndük." dedi.

Fatmagül Kadayıfçıoğlu da bayram tatili için Antalya'ya gittiklerini belirtti. Antalya'da 1 hafta kaldıklarını dile getiren Kadayıfçıoğlu, "Yoğunluğa kalmamak için 2 gün önce döndük. İyi bir tatil oldu çocuğumuzla birlikte. Bilet bulmada bayağı zorlandık. Çünkü son dakika almıştık. Uçağımız doluydu. Biz şanlıydık, bilet bulup dönebildik." diye konuştu.