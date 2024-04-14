İstanbul için bayram tatili dönüşü için alınan tedbirler uygulanıyor Dün tatil dönüşü için trafikte alınacak tedbirler açıklanmıştı. İstanbul'da tatil dönüşü için duyurulan trafik tedbirleri uygulaması başladı. Bugün saat 05.00 itibarıyla kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların kente girişi durduruldu.

AA

Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculuğu sürüyor...

Bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için bazı araçlara giriş yasağı getirilerek önlemler alınmıştı.

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.

Büyük araçların şehre girişi saat 05.00'te durduruldu

Vatandaşların dönüşleri sırasında kent içindeki trafiğin olumsuz etkilenmemesi için saat 05.00 itibarıyla kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri durduruldu.

Ağır tonajlı araçlar İstanbul'a yarın saat 05.00 itibarıyla girebilecek

Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına müsaade edilecek.

Büyük araçlar bir gün boyunca şehre giremeyecek

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyeceği açıklandı.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:

İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)