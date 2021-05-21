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    İstanbul için dolu uyarısı yapıldı

    İstanbul için dolu uyarısı yapıldı

    Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'daki vatandaşları doluya karşı uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 10:10
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    Yaz aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşlar güneşin tadını çıkarmayı umarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarıları yapıldı.

    Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde etkili bir sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

    DOLU UYARISI YAPILDI

    Yapılan uyarıda İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve çevre illerde yağış ve sele karşı uyarı yapılırken, aynı zamanda doluya karşı da önlem alınması gerektiği belirtildi.

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    "TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"

    Meteoroloji'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

    "Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

    21 MAYIS CUMA

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