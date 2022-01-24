İstanbul'dan kar yağışı ile ilgili duyurular

İstanbul'dan kar yağışı ile ilgili duyurular

Kenti tamamen etkisi altına alan kar yağışının akşam saatlerinde artması bekleniyor. Bu kapsamda E-5 kara yolu trafiğe kapanırken, vatandaşlara 'Trafiğe çıkmayın' uyarısı yapılıyor.

İstanbul'da etkisini giderek artıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Akşam saatlerinde kar yağışının artacağı yönünde uyarılar verilirken, bazı yollar trafiğe kapandı.

E-5 TRAFİĞE KAPANDI

Beyikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 kara yolu trafiğe kapandı. Bu kapsamda yolda olan birçok araç trafikte kaldı. Ekipler ise yolu açmak için mücadele veriyor.

İstanbul için kar yağışı ile ilgili duyurular VİDEO



"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM"

Bir diğer yandan İstanbu Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşlara olası bir kaza konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım." uyarılarında bulundu.

TRAKYA'DAN İSTANBUL'A GİRİŞLER DURDURULDU

Ali Yerlikaya'nın bir diğer duyurusu ise şu şekilde, " İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyehat eden araçlarımızın ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

AVM'LER 19.30'DA KAPANACAK

Kar yağışı nedeniyle alınan önlemler art arda gelirken, Yerlikaya AVM saatlerine ilişkin duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada ise "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla;19.30’da kapanacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'dan kar yağışı ile ilgili duyurular VİDEO