İstanbul için meteorolojiden fırtına uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için sarı kodlu uyarı geldi. Kentte önümüzdeki iki gün için sağanak yağış ve şiddetli rüzgar bekleniyor.

Sonbahar'ın gelişiyle geçtiğimiz haftalara kıyasla havalar günden güne soğumaya başladı.

Bu hafta sonu hava sıcaklığının 7 derece birden düşmesi ile bazı illerde sağanak yağışlar etkili oldu.

İstanbul'da yaşayanlar için cumartesi ve pazar günü etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı geldi.

Fırtına ve rüzgar bekleniyor

DHA'nın haberine göre, şiddetli rüzgarla beraber; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamaların yaşanabileceğinin belirtilirken, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren rüzgârın, bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir ve tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı anlamına gelmektedir.