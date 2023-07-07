İstanbul için peş peşe sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği sağanak alarm uyarısında bulundu. Cumartesi ve pazar günü için saat veren yetkililer dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

ensonhaber.com Son günlerde sıcaktan kavrulan İstanbul, bugün yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji'den ve İstanbul Valiliği'nden son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklarının yoğun hissedildiği İstanbul’da, gece saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı. Gün boyu sürecek Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak. Valilik uyarı yayınladı Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden de yağış uyarısı yapıldı. Tedbirli olunması çağrısı geldi İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların pazar sabahına kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 12 kente sarı ve turuncu alarm Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için İstanbul dahil 12 kent için sarı ve turuncu alarmda bulundu. Sarı ve turuncu alarm verilen şehirler şu şekilde: Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce