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İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan açıklamada, bu gece yarısından sonra kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarı yapıldı.