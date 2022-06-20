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    İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan açıklamada, bu gece yarısından sonra kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarı yapıldı.
    • 20.06.2022 - 19:27
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    İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

    İstanbul’da bu gece yarısı itibarıyla (00:00) il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

    AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile (00:00) ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

    Tedbir çağrısı yapıldı

    Yağışların, Yarın (Salı) sabah saatlerine (10:00) kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

    İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.

    İstanbul için şiddetli yağış uyarısı #1

    İstanbul için şiddetli yağış uyarısı #2


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