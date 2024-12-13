İstanbul için uyarı: Kar geliyor! Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda; yarın Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. MGM'nin internet sitesinde yayınlanan haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ 2°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 10°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
SİVAS -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri zamanla kar yağışlı
KASTAMONU 0°C, 2°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 9°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık y0ağmur ve zamanla kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 3°C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağış
SAMSUN 8°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 9°C, 11°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -10°C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -10°C, 0°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -4°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
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