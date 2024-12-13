İstanbul için uyarı: Kar geliyor! Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda; yarın Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. MGM'nin internet sitesinde yayınlanan haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 2°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 10°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

SİVAS -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri zamanla kar yağışlı

KASTAMONU 0°C, 2°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 9°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık y0ağmur ve zamanla kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 3°C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağış

SAMSUN 8°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 9°C, 11°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, 0°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -4°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu