Euro
10.0131
-0.04%
Dolar
8.462
0%
Altın
488.49
0.36%
Borsa
1.446
0.88%
Bitcoin
399.887
1.03%
EXEN Coin
24.67
6.88%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

    Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
    • AA
    • 09.09.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 16:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

    İstanbul'da yarın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek.

    İL GENELİNDE GECE SAATLERİNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

    İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın, zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

    Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

    Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    İstanbul için yarın çok kuvvetli yağış uyarısı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir