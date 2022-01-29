İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ece Erken'e ambulans yanıtı

Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası yaptığı paylaşımlarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden verilen cevapta, olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşıldığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay sonrası ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın 40 dakika sonra geldiğini, kocasının bu sebeple kan kaybından hayatını kaybettiğini öne sürdü.

"AMBULANSIN GECİKMESİNİN SEBEBİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesinin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diyerek tepki göstermişti.

Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"00.39'DA İKİ KİŞİNİN VURULDUĞU İHBARI TARAFIMIZCA ALINMIŞTIR"

Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"112 Komuta Kontrol merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39'da 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır.

Saat 00.41'de adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır."





"AMBULANS 7 DAKİKA 43 SANİYEDE ORADAYDI"

Mahmutyazıcıoğlu'na 01.42'ye kadar hastanede müdahale yapıldığının belirtildiği yazılı açıklamada, "01.42'ye kadar müdahale yapılmış ve sonrasında ölüm kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39'dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi.

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