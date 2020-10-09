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    İstanbul İl Sağlık Müdürü uyardı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

    Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Megakent'te eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 09:47
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    İstanbul İl Sağlık Müdürü uyardı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

    İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan, koranavirüsün seyri yönünde son dakika açıklaması geldi.

    Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu söyledi.

    YATAN HASTAYA YANSIMADI

    Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da sözlerine ekleyerek, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.

    İstanbul İl Sağlık Müdürü uyardı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde #1

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