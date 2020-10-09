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İstanbul İl Sağlık Müdürü uyardı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürü uyardı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Megakent'te eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti.