İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Atların sorumluğu İBB'ye aittir

Adalar'da kaybolan atlara ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Bahse konu atlar İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da kaybolan atlara ilişkin bir açıklama yaparak sorumluluğun İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde olduğunu söyledi.

Bunun üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama geldi.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Özel bir televizyon kanalında İstanbul Büyükşehir Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalar'daki sahiplendirdikleri atlara ilişkin 'Bakanlık çip taktı, takip etmiyor. Sahiplendirme işlemini beraber yaptık!' iddialarını ortaya atmıştır. Söz konusu iddialar gerçek dışıdır" denildi.

Sosyal medyadan yayınlanan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;

"Sahiplendirilmiş atların ‘denetim ve kontrolü’ Sayın İmamoğlu’nun iddia ettiği gibi İl/İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir. Bahse konu atlar İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır. Adalar’daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında 'At Sahiplendirme Taahhütnamesi’ imzalanarak, iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır.

"UZAKTAN VEYA UYDUDAN İZLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Uygulanan çipler, atların ‘tanımlama numarasından’ ibaret olup bu çiplerin ‘uzaktan veya uydudan izlenmesi’ gibi bir durum söz konusu değildir. Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri’nin atların yerini bilmelerine imkan yoktur."