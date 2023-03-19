İstanbul İlim ve Kültür Vakfı: Cumhur İttifakını destekliyoruz Seçime sayılı günler kala basın açıklaması yapan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nı desteklediğini bildirdi.

Türkiye seçim süreceğine hazırlanıyor...

Seçime sayılı günler kala partilerin çalışmaları hız kaybetmeden devam ediyor.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı 14 Mayıs'ta yapılacak seçim hakkında bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhur İttifakını destekliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakını destekliyoruz.



Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin çağımıza bakan önemli bir Kur’an tefsiri ve Sünnet-i Seniyye esaslı olan

eserleri Risale-i Nur’ları okuyan ve fikirlerinin takipçileri olarak, 14 Mayıs 2023’de yapılacak olan seçimlerde şimdi-

ye kadar olduğu gibi Cumhur İttifakı’nın adayı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK

Parti’yi destekliyoruz.

"Tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için çalışıyorum"

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, hayatı boyunca siyasetten uzak durduğu halde, Adnan Menderes ve Demokratlar iktidar olunca Cumhuriyet Halk partisine karşı Demokrat Parti’yi açıkça destekleyerek şöyle demiştir:

Çünkü, Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hakim olacaktır.

Bunun için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’an, vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum.

“Komünist kuvveti”

Burada bahsedilen “komünist kuvveti” bugün farklı tezahürlerle devam etmektedir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yakında vefat eden tüm varis ve talebeleri de ilk günden beri Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Parti’ye ciddi destek vermişlerdir.

"Halk Partisi’ni kat'iyyen iktidara getirmeyecek"

Yine, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri talebelerine yazdığı bir mektupta şu ifadeleri kullandı: Türk milleti, ihtiyarıyla o partiyi (yani Halk Partisi’ni) kat'iyyen iktidara getirmeyecek.

"Ak Parti’yi hedefine koyan şer odaklar her şeyi açıklamaktadır"