İstanbul İlim ve Kültür Vakfı: Cumhur İttifakını destekliyoruz

Türkiye seçim süreceğine hazırlanıyor...
Seçime sayılı günler kala partilerin çalışmaları hız kaybetmeden devam ediyor.
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı 14 Mayıs'ta yapılacak seçim hakkında bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhur İttifakını destekliyoruz"
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakını destekliyoruz.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin çağımıza bakan önemli bir Kur’an tefsiri ve Sünnet-i Seniyye esaslı olan
eserleri Risale-i Nur’ları okuyan ve fikirlerinin takipçileri olarak, 14 Mayıs 2023’de yapılacak olan seçimlerde şimdi-
ye kadar olduğu gibi Cumhur İttifakı’nın adayı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK
Parti’yi destekliyoruz.
"Tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için çalışıyorum"
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, hayatı boyunca siyasetten uzak durduğu halde, Adnan Menderes ve Demokratlar iktidar olunca Cumhuriyet Halk partisine karşı Demokrat Parti’yi açıkça destekleyerek şöyle demiştir:
Çünkü, Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hakim olacaktır.
Bunun için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’an, vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum.
“Komünist kuvveti”
Burada bahsedilen “komünist kuvveti” bugün farklı tezahürlerle devam etmektedir.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yakında vefat eden tüm varis ve talebeleri de ilk günden beri Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Parti’ye ciddi destek vermişlerdir.
"Halk Partisi’ni kat'iyyen iktidara getirmeyecek"
Yine, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri talebelerine yazdığı bir mektupta şu ifadeleri kullandı: Türk milleti, ihtiyarıyla o partiyi (yani Halk Partisi’ni) kat'iyyen iktidara getirmeyecek.
"Ak Parti’yi hedefine koyan şer odaklar her şeyi açıklamaktadır"
Son 73 yılda darbe ve sonrası dönemler hariç CHP iktidar olamamıştır.
Bediüzzaman Hazretlerinin bu öngörüsünün 14 Mayıs’da da tahakkuk edeceğine inanıyoruz.
Dünyadaki şer odaklarının, hedefine Ak Parti’yi koymuş olması da aslında her şeyi açıklamaktadır.
Nitekim; Ak Partinin yaptığı müsbet icraatlara bakıldığında;
Ayasofyanın ibadete açılması, vesayet sisteminin tamamen ortadan kaldırılması, başörtüsünün bütün
kurumlarda serbest bırakılması, Risale-i Nurların Diyanet tarafından neşri, Türkiye’nin maddi bakımdan
imarı, savunma sanayiinin inkişafı, ekonomik kalkınma hamleleri, ülkemizin dış mihrakların insiyatifinden
kurtulup bağımsız hareket kabiliyetini kazanması, dünya siyasetinde müessir hale gelmesi, İslâm âleminin
riyasetini deruhte edip Asya, Afrika, Orta Doğu ülkelerinde, Libya, Azarbeycan gibi yerlerde alınan insiyatif
ve yapılan hamleler, İslâm eserlerine bütün dünyada sahip çıkma gayretleri, ittihad-ı İslam meselesine
dünyada yapılan katkılar, ayrıca, PKK, FETÖ gibi şer odaklarıyla ciddi mücadele etmesi gibi aziz milletimiz
ve değerli vatanımız için yapılan nice güzel ve müsbet gayretlerinden dolayı;
AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şimdiye kadar olduğu gibi bu seçim-
de de vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın bekası için bütün kardeş kuruluşlarımızla destekleye-
ceğimizi ifade ediyoruz.
Allah CC. milletimiz ve memleketimizin yardımcısı olsun. Her türlü âfat ve musibetlerden muhafaza etsin.