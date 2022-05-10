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    İstanbul ısınıyor, Meteoroloji tarih verdi

    MGM Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, İstanbullulara müjdeyi verdi. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren yükseliyor.
    • Özel Haber
    • 10.05.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:28
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    İstanbul ısınıyor, Meteoroloji tarih verdi

    İstanbul'da özellikle akşam ve gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yerini güneşe bırakıyor.

    Kent genelindeki sıcaklık, hafta sonu itibarıyla 23 derecelere yükseliyor.

    İstanbulluları sevindiren bu haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

    Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ensonhaber'e haftalık tahminleri anlattı.

    İstanbul ısınıyor, Meteoroloji tarih verdi


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