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İstanbul ısınıyor, Meteoroloji tarih verdi
MGM Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, İstanbullulara müjdeyi verdi. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren yükseliyor.
- Özel Haber
- 10.05.2022 - 16:11
- Güncelleme : 10.05.2022 - 16:28
İstanbul'da özellikle akşam ve gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yerini güneşe bırakıyor.
Kent genelindeki sıcaklık, hafta sonu itibarıyla 23 derecelere yükseliyor.
İstanbulluları sevindiren bu haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ensonhaber'e haftalık tahminleri anlattı.