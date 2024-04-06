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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği başladı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği başladı Toplam 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatili bugün başladı. Ziyaret ve tatil için şehirler arasında yolculuk yapanlar ana yollarda yoğunluğa sebep oluyor.