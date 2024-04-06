İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği başladı

Yetkililer bayram tatili için trafiğin yoğun olmasına karşın tüm önlemleri alıp, uyarılarını gerçekleştirdiler.
İdari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatilinin başladığı bugün trafik de yoğunlaştı.
Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
Ekipler görevde
Otoyolda görevli ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'dan hareket eden sürücülerin tercih ettiği yol
Özellikle İstanbul'dan hareket eden sürücülerin Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'ne ulaşımda tercih ettikleri otoyolda tatilin ilk gününde hareketlilik başladı.
Bursa Kuzey Gişeleri
Kocaeli ile Yalova arasındaki Osmangazi Köprüsü'nü geçerek güneye doğru seyrini sürdüren tatilcilerden dolayı Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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