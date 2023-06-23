İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı

AA
9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün itibariyle başlıyor...
Milyonlarca kişinin yaşadıkları şehri terk edip tatile çıkacağı bu yoğun dönemde trafik oranları merak edilmeye başlandı.
İdari izinle 9 güne çıkarılan bayram tatili öncesi son gündüz mesaisinin tamamlanmasıyla otoyollar ve işlek kara yollarında hareketlilik başladı.
Yoğunluk gözlendi
Otoyolun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.
Bursa Kuzey Gişeleri'nin nakit geçiş bölümlerinde bazen araç kuyrukları oluşuyor.
Denetimler sürüyor
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için denetimlerini sürdürüyor.
Yoğunluğun devam etmesi bekleniyor
Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.