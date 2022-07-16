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    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.
    • 16.07.2022 - 15:29
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    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

    9 günlük Kurban Bayramı tatilinde son günler geldi.

    Tatilciler pazartesi öncesinde dönüş yoluna düştü.

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk

    İki günlük idari izin ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile tatillerini uzatanlardan dolayı otoyolun Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

    AA'nın haberine göre hem İstanbul hem de İzmir yönlerinde akıcı bir trafik olduğu gözlenen otoyolda ekipler önlemlerini artırdı.

    Tatil dönüşü dolayısıyla otoyoldaki hareketliliğin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

    İstanbul-İzmir Otoyolu nda tatil dönüşü yoğunluğu #1

    İstanbul-İzmir Otoyolu nda tatil dönüşü yoğunluğu #2

    İstanbul-İzmir Otoyolu nda tatil dönüşü yoğunluğu #3

    İstanbul-İzmir Otoyolu nda tatil dönüşü yoğunluğu #4

    İstanbul-İzmir Otoyolu nda tatil dönüşü yoğunluğu #5


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