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    İstanbul kar çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu balık keyfinde

    İstanbul kar çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu balık keyfinde

    Son yılların en şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hayatın durma noktasına geldiği anlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir balıkçıda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 21:33
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 21:35
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    İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle megakentten adeta hayat durdu.

    Metrobüslerdeki aksama nedeniyle yolcular yürüyerek evine gitmeye çalıştı. Metrolarda yaşanan izdihamlar nedeniyle insanlar birbirini ezdi.

    Yolların yeterince tuzlanmaması nedeniyle Avrupa yakasında trafik kilitlendi.

    İstanbul karla mücadele ederken İBB'den beklenen destek gelmedi.

    İstanbul kar çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu balık keyfinde #1

    BAŞKAN BALIK KEYFİNDE

    Sosyal medyada paylaşılan son görüntü ise İstanbulluları adeta çılgına çevirecek.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sorunların çözümü için sahada olması gerekirken soluğu Sarıyer'de bir balıkçıda aldı.

    Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşıladı.

    İBB Başkanı İmamoğlu'nun daha önce İstanbul'da yaşanan krizleri kayak tatilinde karşılaması da akıllara geldi.

    İstanbul kar çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu balık keyfinde #2

    İstanbul kar çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu balık keyfinde #3


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