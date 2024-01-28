İstanbul kara kavuştu! Silivri beyaz örtüyle kaplandı İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Silivri’de kar yağışı beyaz örtü oluşturdu. Meteoroloji, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettirmesi beklenen yağışların, salı gününe kadar sürmesini bekliyor.

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İstanbul'da kar özlemi sona erdi...

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Beyaz örtüyle kaplandı

Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kar ne zamana kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğle saatlerinde yaptığı uyarıda İstanbul’da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren başlayacağını belirtilmişti.

Yapılan açıklamada genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı uyarısında bulunulmuştu.

Salı gününe kadar sürecek

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin altında seyredecek

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Ulaşımda aksamalara dikkat

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.