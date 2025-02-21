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Haber Merkezi

Türkiye yoğun kar yağışı etkisi altında...

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da kendini gösterdi.

İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çarşamba günü başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.

Perşembe zaman zaman etkisini yitiren kar yağışı, akşam saatlerine doğru bir kez daha etkisini artırdı.

Kentin kuzeyindeki ilçelerdeki yağış, tipi şeklinde görüldü.

ŞİDDETİNİ ARTIRDI

İki gündür kenti yer yer etkisi altına alan kar, akşam bazı ilçelerde şiddetini artırmaya başladı.

Kar yağışının etkisini artıracağı ve hafta sonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.

Megakentte okullar bugün de tatildi.

MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİK YASAĞI

Saat 24.00'ten itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

KAR FIRTINAYLA BİRLİKTE GELECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının bugün daha sık görüleceğini söyledi.

Bugün kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını da anlatan Çalışkan, "Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak." dedi.

Çalışkan, kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulundu.

Pazar günü kar yağışının zayıflayacağını söyleyen Dilek Çalışkan, "Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacak." diye konuştu.

TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

Bugün günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

- E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm

- E-5 ile TEM arasında 10-30 cm

- TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm

- Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

HAFTA SONU SÜRÜCÜ KURSU VE YETİŞTİRME KURSLARI SINAVLARI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, cumartesi ve pazar günü sürücü sürücü kursu ve yetiştirme kursu sınavlarının iptal edildiğini açıkladı.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri-kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir.

SABİHA GÖKÇEN İÇİN İPTAL KARARLARI REVİZE EDİLDİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.

ŞEHİT HATLARI İKİNCİ DUYURUYA KADAR İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, lverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.