İstanbul konut fiyatlarında zirvede! İşte yıllar içindeki ücret artışı Türkiye'nin konut fiyatlarında en pahalı illeri arasında ilk sırada yer alan İstanbul'da, yıllar içindeki artış gözler önüne serildi. Bir konut 3 yıl önce 750 bin TL'den satılırken, 2023 yılında ise 5 milyon liraya satışa çıkarıldı.

ensonhaber.com

Son yıllarda konut fiyatları gündemden düşmüyor.

Zamların ardından kiracılar ve ev sahipleri, sıkça karşı karşıya geliyor.

Yurdun dört bir yanında fahiş artış yaşanırken, büyükşehirlerdeki konut fiyatları oldukça yüksek.

Fiyat dengesizliği yaşanıyor

Bu illerin başında ise İstanbul yer alıyor.

Megakent'in popüler ilçelerinde kiralık ve satılık konutlarda fiyatlar adeta birbiriyle yarışır halde.

Hal böyle olunca fiyat dengesizliği yaşanmaya başladı. Fiyatların yıllar içinde nereden nereye geldiği ise gözler önüne serildi.

İstanbul, Türkiye ortalamasının üçte bir üzerinde

Türkiye'nin en pahalı konut fiyatlarının olduğu kent olan İstanbul'da, 120 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı ekim ayı itibarıyla 5.3 milyon liraya ulaştı.

Aynı ölçüdeki bir konut, yurt genelinde ise ortalama 3.6 milyon lira.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yer alan istatistik, İstanbul'daki fiyatların Türkiye ortalamasının üçte bir üzerinde olduğunu gösteriyor.

İşte Megakent'te yıllar içinde artan konut fiyatlarının ortalaması...

2010: 170 bin TL

2012: 216 bin TL

2014: 296 bin TL

2015: 425 bin TL

2017: 526 bin TL

2018: 581 bin TL

2020: 577 bin TL

2021: 751 bin TL

2022: 903 bin TL

2023: 5 milyon 326 TL