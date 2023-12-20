İstanbul konut fiyatlarında zirvede! İşte yıllar içindeki ücret artışı

Son yıllarda konut fiyatları gündemden düşmüyor.
Zamların ardından kiracılar ve ev sahipleri, sıkça karşı karşıya geliyor.
Yurdun dört bir yanında fahiş artış yaşanırken, büyükşehirlerdeki konut fiyatları oldukça yüksek.
Fiyat dengesizliği yaşanıyor
Bu illerin başında ise İstanbul yer alıyor.
Megakent'in popüler ilçelerinde kiralık ve satılık konutlarda fiyatlar adeta birbiriyle yarışır halde.
Hal böyle olunca fiyat dengesizliği yaşanmaya başladı. Fiyatların yıllar içinde nereden nereye geldiği ise gözler önüne serildi.
İstanbul, Türkiye ortalamasının üçte bir üzerinde
Türkiye'nin en pahalı konut fiyatlarının olduğu kent olan İstanbul'da, 120 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı ekim ayı itibarıyla 5.3 milyon liraya ulaştı.
Aynı ölçüdeki bir konut, yurt genelinde ise ortalama 3.6 milyon lira.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yer alan istatistik, İstanbul'daki fiyatların Türkiye ortalamasının üçte bir üzerinde olduğunu gösteriyor.
İşte Megakent'te yıllar içinde artan konut fiyatlarının ortalaması...
2010: 170 bin TL
2012: 216 bin TL
2014: 296 bin TL
2015: 425 bin TL
2017: 526 bin TL
2018: 581 bin TL
2020: 577 bin TL
2021: 751 bin TL
2022: 903 bin TL
2023: 5 milyon 326 TL
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış