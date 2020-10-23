İstanbul koronavirüs risk haritası ilçe ilçe vaka dağılımı

'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası güncellendi. İşte İstanbul'un ilçelerinde koronavirüs yoğunluğu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da vaka sayısının Ankara'nın beş katına çıktığını açıklaması üzerine Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs risk haritası güncellendi. İstanbul'da çoğu ilçede dikkat çeken artış gözlemlendi.

Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka yoğunlukları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.

Uygulamaya göre İstanbul ilçelerindeki en riski bölgeler Bağcılar, Kağıthane, Küçükçekmece, Esenler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Güngören ve Şişli olurken, Tuzla, Kadıköy, Silivri, Çatalca ve Sarıyer daha düşük riskli bölgeler olarak görüldü.

İSTANBUL İLÇE İLÇE KORONAVİRÜS RİSK HARİTALARI

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