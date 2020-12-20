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- İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum
İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum
- Haber Merkezi
- 20.12.2020 - 12:11
- Güncelleme : 20.12.2020 - 12:29
Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirler etkisini göstermeye başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta ve aktif vaka sayılarının düşmeye başladığını açıkladı.
TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka yoğunlukları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.
Uygulamaya göre İstanbul ilçelerindeki en riski bölgeler Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Ümraniye, ve Zeytinburnu olurken Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sarıyer, Şile ve Tuzla'daki risk haritasının maviye döndüğü görüldü.
İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası..
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU