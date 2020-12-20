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    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum

    'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası güncellendi. Alınan tedbirler kapsamında bazı ilçelerde yoğunluğun azaldığı ve risk oranının düştüğü göründü.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 12:11
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 12:29
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    Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirler etkisini göstermeye başladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta ve aktif vaka sayılarının düşmeye başladığını açıkladı.

    TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

    Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka yoğunlukları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.

    Uygulamaya göre İstanbul ilçelerindeki en riski bölgeler Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece,  Sultangazi, Ümraniye, ve Zeytinburnu olurken Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sarıyer, Şile ve Tuzla'daki risk haritasının maviye döndüğü görüldü.

    İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası..

     

    ADALAR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #1

    ARNAVUTKÖY

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #2

    ATAŞEHİR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #3

    AVCILAR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #4

    BAĞCILAR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #5

    BAHÇELİEVLER

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #6

    BAKIRKÖY

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #7

    BAŞAKŞEHİR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #8

    BAYRAMPAŞA

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #9

    BEŞİKTAŞ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #10

    BEYKOZ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #11

    BEYLİKDÜZÜ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #12

    BEYOĞLU

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #13

    BÜYÜKÇEKMECE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #14

    ÇATALCA

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #15

    ÇEKMEKÖY

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #16

    ESENLER

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #17

    ESENYURT

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #18

    EYÜPSULTAN

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #19

    FATİH

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #20

    GAZİOSMANPAŞA

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #21

    GÜNGÖREN

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #22

    KADIKÖY

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #23

    KAĞITHANE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #24

    KARTAL

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #25

    KÜÇÜKÇEKMECE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #26

    MALTEPE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #27

    PENDİK

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #28

    SANCAKTEPE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #29

    SARIYER

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #30

    SİLİVRİ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #31

    SULTANBEYLİ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #32

    SULTANGAZİ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #33

    ŞİLE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #34

    ŞİŞLİ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #35

    TUZLA

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #36

    ÜMRANİYE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #37

    ÜSKÜDAR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #38

    ZEYTİNBURNU

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum #39

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