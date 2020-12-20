İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelere göre son durum

'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası güncellendi. Alınan tedbirler kapsamında bazı ilçelerde yoğunluğun azaldığı ve risk oranının düştüğü göründü.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirler etkisini göstermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta ve aktif vaka sayılarının düşmeye başladığını açıkladı.

TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka yoğunlukları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.

Uygulamaya göre İstanbul ilçelerindeki en riski bölgeler Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Ümraniye, ve Zeytinburnu olurken Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sarıyer, Şile ve Tuzla'daki risk haritasının maviye döndüğü görüldü.

İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası..

ADALAR

ARNAVUTKÖY

ATAŞEHİR

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY





BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

ESENLER

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

SARIYER





SİLİVRİ





SULTANBEYLİ





SULTANGAZİ

ŞİLE





ŞİŞLİ





TUZLA





ÜMRANİYE





ÜSKÜDAR





ZEYTİNBURNU