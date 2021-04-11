İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu

'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritasındaki yoğunluk dikkat çekti. Alınan tedbirlere rağmen yalnızca Adalar ilçesinin mavi renkte olduğu görüldü.

Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vakalar 50 bini aşarken İstanbul için de yoğunluk riski artıyor.

Son 24 saatte 302 bin 735 Covid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka yoğunlukları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.

Tedbirler ve kısıtlamalara rağmen İstanbul ilçeleri kırmızı renge büründüğü görüldü. Adalar hariç tüm ilçeler, "çok yüksek riskli bölge" olarak kaydedildi.

İşte 11 Nisan itibarıyla ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası..

ADALAR

ARNAVUTKÖY

ATAŞEHİR

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

ESENLER

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

SARIYER

SİLİVRİ

SULTANBEYLİ

SULTANGAZİ

ŞİLE

ŞİŞLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

ZEYTİNBURNU