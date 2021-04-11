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    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu

    'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritasındaki yoğunluk dikkat çekti. Alınan tedbirlere rağmen yalnızca Adalar ilçesinin mavi renkte olduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 18:13
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    Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vakalar 50 bini aşarken İstanbul için de yoğunluk riski artıyor.

    Son 24 saatte 302 bin 735 Covid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka yoğunlukları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.

    Tedbirler ve kısıtlamalara rağmen İstanbul ilçeleri kırmızı renge büründüğü görüldü. Adalar hariç tüm ilçeler, "çok yüksek riskli bölge" olarak kaydedildi.

    İşte 11 Nisan itibarıyla ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası..

    ADALAR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #1

    ARNAVUTKÖY

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #2

    ATAŞEHİR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #3

    AVCILAR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #4

    BAĞCILAR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #5

    BAHÇELİEVLER

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #6

     

    BAKIRKÖY

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #7

    BAŞAKŞEHİR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #8

    BAYRAMPAŞA

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #9

    BEŞİKTAŞ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #10

    BEYKOZ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #11

    BEYLİKDÜZÜ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #12

    BEYOĞLU

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #13

    BÜYÜKÇEKMECE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #14

    ÇATALCA

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #15

     

    ÇEKMEKÖY

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #16

    ESENLER

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #17

    ESENYURT

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #18

    EYÜPSULTAN

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #19

     

    FATİH

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #20

    GAZİOSMANPAŞA

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #21

    GÜNGÖREN

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #22

    KADIKÖY

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #23

     

    KAĞITHANE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #24

    KARTAL

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #25

    KÜÇÜKÇEKMECE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #26

    MALTEPE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #27

    PENDİK

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #28

    SANCAKTEPE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #29

    SARIYER

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #30

    SİLİVRİ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #31

    SULTANBEYLİ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #32

    SULTANGAZİ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #33

    ŞİLE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #34

    ŞİŞLİ

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #35

    TUZLA

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #36

    ÜMRANİYE

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #37

    ÜSKÜDAR

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #38

    ZEYTİNBURNU

    İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu #39

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