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- İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu
İstanbul koronavirüs risk haritasında ilçelerin son durumu
'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritasındaki yoğunluk dikkat çekti. Alınan tedbirlere rağmen yalnızca Adalar ilçesinin mavi renkte olduğu görüldü.
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 16:52
- Güncelleme : 11.04.2021 - 18:13
Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vakalar 50 bini aşarken İstanbul için de yoğunluk riski artıyor.
Son 24 saatte 302 bin 735 Covid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka yoğunlukları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.
Tedbirler ve kısıtlamalara rağmen İstanbul ilçeleri kırmızı renge büründüğü görüldü. Adalar hariç tüm ilçeler, "çok yüksek riskli bölge" olarak kaydedildi.
İşte 11 Nisan itibarıyla ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası..
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU