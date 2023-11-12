Yaralı polis memurundan acı haber...
Polis memuru Lütfü Baykar, İstanbul'un Maltepe ilçesinde 20 Ekim tarihinde S.A. isimli şahsın çaldığı hafriyat kamyonu ile denetim noktasındaki polislere çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Şehit oldu
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Baykar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit polis için 13 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği bildirildi.
Şehidin cenazesinin törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderileceği öğrenildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı mesajı yayınladı.
Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Görevi başında geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin ruhu şad, makamı ali olsun.
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