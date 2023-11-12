Haberler



Gündem



İstanbul Maltepe'de kamyonun çarpması sonucu yaralanan polis memuru şehit oldu

İstanbul Maltepe'de kamyonun çarpması sonucu yaralanan polis memuru şehit oldu İstanbul Maltepe'de polis denetim noktasında bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru tedavi altında bulunduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.