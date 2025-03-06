İstanbul Maltepe'de toplanmayan çöpler vatandaşları bıktırdı

Haber Merkezi

İstanbul'da CHP'li bazı belediyelerin bulunduğu bölgelerde çöp sorunu yaşanıyor.

Daha önce Kartal'da CHP'li belediyenin toplamadığı çöpler, sokaklarda yığın haline gelmişti.

Şimdi ise CHP'li Maltepe Belediyesi, sokaklarda çöpleri toplamayarak vatandaşlara zorluk yaşatıyor.

Öyle ki sokaklarda uzun süredir toplanmayan çöplerin görülmesi için bazı vatandaşlar, belediye başkanının sosyal medya hesabına yazmaya başladı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Belediye Başkanı Esin Köymen, X hesabından video ve fotoğraflar paylaştı.

Vatandaşlar ise bu gönderilerin altına sokaklardaki çöplerin toplanmadığını ve ne zaman toplanacağını yazdı.

Belediye başkanının paylaştığı her görselin altına çöp sorununu yazan vatandaşlar, konum dahi verdi.

Vatandaşların yazdığı yorumların bazıları ise şöyle;

"MALTEPE SINIRLARI İÇİNDE ÇÖPTEN GEÇİLMİYOR"

-Başkanım bu çöpler neden toplanmıyor.



-Altona Belediye Başkanı ile makamızında değil, çöplerin toplanmadığı Maltepe sokaklarında gezmeniz belediyecilik nasıl yapılmazı onlara gösterecektir.



-Sayın Başkan lütfen Fındıklı Mahallesi'ne gider misiniz? Ne trafiğinde hayır var ne de çöpler, dağ gibi.



-Çöpleri toplayıp, insan gibi yaşamamız için bir projeniz var mı? Yoksa hangisi daha önemli sizin için.



-Yine Maltepe sınırları içerisinde çöp yığınlarından geçilmiyor.

"SORUNLAR GİDERİLECEKTİR"

Vatandaşların yazdığı çöp sorununa, Maltepe Belediyesi'nin resmi X hesabı cevap verdi.

Verilen cevapta ise "Merhaba. Gün içerisinde sorunlar giderilecektir. Bilginize sunar, iyi günler dileriz." notu yer aldı. Bu notun ise her şikayetin altına otomatik eklendiği görüldü.