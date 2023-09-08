İstanbul MASKO'da selin izleri siliniyor Şiddetli yağışın ardından sele teslim olan mobilya kentindeki hasarlar gideriliyor. Kullanılamaz hale gelen mobilyalar iş makineleriyle kamyona yüklenip atıldı.

İHA

İstanbul'da sel felaketi yaşandı.

Kentte etkili olan sağanak yağış ve sel felaketinde sular altında kalan MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde yaralar sarılıyor.

Mağazalar temizleniyor

Kullanılmaz hale gelen mobilyalar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip atıldı.

Bazı iş yerleri tamamen boşaltılırken bazılarında ise ekiplerin temizlik çalışması devam ediyor.

Öte yandan 3. gününde de çalışmaların devam etmesi sebebiyle selden etkilenen iş yerlerine elektrik verilmedi.

"10 milyon TL hasarımız var"

İş yerini 3 ay önce açtığını dile getiren Abdulkadir Uçar, “Burası ağzına kadar lüks mobilya dolu olan bir mağazaydı. Sel felaketinden dolayı bütün mobilyalarımızı çöpe attık. 10 milyon TL maddi hasarımız var. Belediye ve ticaret bakanlığı geldi raporları tuttuk. Onlardan yardım bekliyoruz. Burayı 3 ay önce açtık. Varımızı yoğumuzu satıp burayı açtık. Destek bekliyoruz. Tek başımıza bu yükün altından kalkamayız. Elektrikler yok zaten. Olsa da açtırmayız. Kaçak var mı yok mu bilmiyoruz. İş yerlerinde hala sular var.” dedi.

"İş yeri 1.70 metreye kadar su doluydu"

Selden iş yeri etkilenen Çetin Karakaya, “Gece 10 civarı arkadaşlar su baskını var diye aradılar. Su baskını deyince böyle bir şey aklımıza gelmedi. Geldiğimizde arabalar suyun içinde yüzüyor ve iş yerlerine girmişti. İnsanlar araçların içinden kurtulamaya çalışıyordu. İş yeri 1.70 metre seviyesinde suyla doluydu. Mobilya kısmında 2 milyonun üzerinde hasar var. Her şeyi çöpe attık. Şimdi dekorasyon kısmına geçtik. Duvarlardaki alçıpanlar su çektiği için attık.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)