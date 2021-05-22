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    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası

    'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası maviye dönmeye başladı. Tedbirlerin akabinde düşük riskli ilçelerin sayısı artmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 10:45
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    Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vakalarda yaşanan düşüş İstanbul ilçelerine de yansıdı.

    Tam kapanma tedbirlerinin etkisi ve hızla devam eden aşı uygulamaları ile birlikte kademeli normalleşme sürecine adım atıldı.

    Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka azalışları  “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.

    Geçtiğimiz haftalarda kırmızı ile kaplanan İstanbul'un çoğu ilçesi maviye büründü.

    İşte 22 Mayıs itibarıyla ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası..

    ADALAR

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #1

    ARNAVUTKÖY

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #2

    ATAŞEHİR

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #3

    AVCILAR

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #4

    BAĞCILAR

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #5

    BAHÇELİEVLER

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #6

    BAKIRKÖY

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #7

    BAŞAKŞEHİR

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #8

    BAYRAMPAŞA

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #9

    BEŞİKTAŞ

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #10

    BEYKOZ

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #11

    BEYLİKDÜZÜ

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #12

    BEYOĞLU

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #13

    BÜYÜKÇEKMECE

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #14

    ÇATALCA

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #15

    ÇEKMEKÖY

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #16

    ESENLER

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #17

    ESENYURT

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #18

    EYÜPSULTAN

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #19

    FATİH

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #20

    GAZİOSMANPAŞA

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #21

    GÜNGÖREN

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #22

    KADIKÖY

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #23

    KAĞITHANE

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #24

    KARTAL

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #25

    KÜÇÜKÇEKMECE

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #26

    MALTEPE

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #27

    PENDİK

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #28

    SANCAKTEPE

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #29

    SARIYER

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #30

    SİLİVRİ

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #31

    SULTANBEYLİ

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #32

    SULTANGAZİ

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #33

    ŞİLE

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #34

    ŞİŞLİ

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #35

    TUZLA

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #36

    ÜMRANİYE

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #37

    ÜSKÜDAR

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #38

    ZEYTİNBURNU

    İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası #39

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