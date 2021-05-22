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- İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası
İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası
'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası maviye dönmeye başladı. Tedbirlerin akabinde düşük riskli ilçelerin sayısı artmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 22.05.2021 - 10:20
- Güncelleme : 22.05.2021 - 10:45
Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vakalarda yaşanan düşüş İstanbul ilçelerine de yansıdı.
Tam kapanma tedbirlerinin etkisi ve hızla devam eden aşı uygulamaları ile birlikte kademeli normalleşme sürecine adım atıldı.
Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka azalışları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.
Geçtiğimiz haftalarda kırmızı ile kaplanan İstanbul'un çoğu ilçesi maviye büründü.
İşte 22 Mayıs itibarıyla ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası..
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR