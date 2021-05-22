İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası

İstanbul maviye döndü: İlçelere göre koronavirüs risk haritası

'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası maviye dönmeye başladı. Tedbirlerin akabinde düşük riskli ilçelerin sayısı artmaya devam ediyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vakalarda yaşanan düşüş İstanbul ilçelerine de yansıdı.

Tam kapanma tedbirlerinin etkisi ve hızla devam eden aşı uygulamaları ile birlikte kademeli normalleşme sürecine adım atıldı.

Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka azalışları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.

Geçtiğimiz haftalarda kırmızı ile kaplanan İstanbul'un çoğu ilçesi maviye büründü.

İşte 22 Mayıs itibarıyla ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası..

ADALAR

ARNAVUTKÖY

ATAŞEHİR

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

ESENLER

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

SARIYER

SİLİVRİ

SULTANBEYLİ

SULTANGAZİ

ŞİLE

ŞİŞLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

ZEYTİNBURNU



