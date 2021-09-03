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    İstanbul merkezli 10 ilde ByLock operasyonu

    Haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 28 şüpheliden 18'i yakalandı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 10:02
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    İstanbul merkezli 10 ilde ByLock operasyonu

    Eli kanlı FETÖ ile mücadele, hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon düzenlendi.

    18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda, çeşitli meslek gruplarında bulundukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 18'i yakalandı.

    İstanbul merkezli 10 ilde ByLock operasyonu #1

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