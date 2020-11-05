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    İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C operasyonu

    İstanbul merkezli 12 ilde, terör örgütü DHKP/C'nin sözde yönetici kadrosuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 97 kişiden, 49'u tutuklandı.
    • AA
    • 05.11.2020 - 14:49
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    İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C operasyonu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Ekim'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı.

    49 KİŞİ TUTUKLANDI

    Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklanırken, 48'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 23 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri ileri sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C operasyonu #1

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