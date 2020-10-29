İstanbul merkezli 12 ilde, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon

Örgütün ana kadrosunda sözde yönetici pozisyonunda oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 120 şüpheliden 93'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C'nin 'silahlı propaganda birliği', 'illegal alan', 'direniş meclisi', 'halk meclisi', 'alan komitesi' ve 'mahalle komitesi' gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

120 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Çalışmalar kapsamında, tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine giren 120 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlendiği eş zamanlı operasyon düzenledi.

93 ZANLI YAKALANDI

Operasyonda zanlılardan 93'nü yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 27 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.