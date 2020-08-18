- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu yapıldı
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu yapıldı
16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 18.08.2020 - 08:22
- Güncelleme : 18.08.2020 - 08:22
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
62 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyon, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı.