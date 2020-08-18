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    İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu yapıldı

    16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 18.08.2020 - 08:22
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 08:22
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    İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu yapıldı

    FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    62 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyon, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı.

     

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