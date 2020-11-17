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    İstanbul merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı

    İstanbul merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı

    TSK'deki kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 2’si emekli albay, 54 şüpheliden 23'ü yakalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.11.2020 - 09:10
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 11:31
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik bir çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında, 54 kişinin ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamlarıyla irtibata geçtiği tespit edildi.

    19 İLDE OPERASYON

    Şüphelilerden 2'sinin sivil, 1'inin görevde olduğu, 1'inin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, 5'inin meslekten ihraç edildiği, 3'ünün emekli, 42'sinin ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

    Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla 19 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda 18 şüpheli İstanbul'da, 5 şüpheli şehir dışında yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 1'i koronavirüs hastası olması nedeniyle gözaltına alınmadı.

    10 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

    Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    GÖZALTI LİSTESİ

    Gözaltı listesinde yer alan isimlerin bağlı bulundukları kuvvetler ise şu şekilde:

    "Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 2 emekli Albay, 1 ihraç Üsteğmen, 1 İhraç Teğmen, 1 ihraç Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Kara Kuvvetleri'nden 1 ihraç Binbaşı, 1 emekli Astsubay, 16 kapatılan askeri okul öğrencisi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1'i muvazzaf 1'i ihraç 2 Astsubay, 17 kapatılan askeri okul öğrencisi. Milli Savunm Bakanlığı mensubu 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. 2 sivil."

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