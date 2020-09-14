İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, aralarında görevli/muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

21 İLDE OPERASYON

Kararın ardından, İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltı işlemleri ve adreslerde yürütülen aramaların devam ettiği bildirildi.