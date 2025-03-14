İstanbul merkezli 3 ilde casusluk operasyonu

DHA

Güvenlik güçleri, terör örgütleri kadar yabancı istihbarat örgütlerine hizmet eden casuslara karşı da teyakkuzda.

Bu kapsamda İran İstihbarat Servisi'ne casusluk yapılarak bilgi aktarıldığı ipucu yakalandı.

MİT VE SAVCILIK BİRLİKTE HAREKET ETTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenirken kimlikleri de tespit edildi.

ASKERİ BÖLGELERLE İLGİLİ BİLGİ TOPLAYIP AKTARDILAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurt dışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri ele geçirdikleri ve İran istihbaratına aktardıkları belirlendi.

5 CASUS YAKALANDI

Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı.