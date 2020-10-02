İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan taksi durakları arasında yaşanan rant kavgasının ardından İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son dönemlerde taksiciler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve Esenyurt’ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul, Bursa ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonun, ruhsatsız taksi durağı açıp işleten şüphelilere yönelik olduğu kaydedildi. Operasyonda şu ana kadar 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Baskın yapılan durak ve lüks rezidanslarda yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu ViDEO

4 FİRARİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Polis, operasyon kapsamında firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga meydana gelmişti.