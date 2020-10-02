Dolar
7.7727
0.3446%
Euro
9.1215
0.2616%
Altın
1914.21
0.4265%
Borsa
1143.51
0%
G. Altın
477.231
0.5736%
Bitcoin
82279.17
-0.4466%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

    İstanbul’da geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan taksi durakları arasında yaşanan rant kavgasının ardından İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 09:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son dönemlerde taksiciler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve Esenyurt’ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

    18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

    İstanbul, Bursa ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonun, ruhsatsız taksi durağı açıp işleten şüphelilere yönelik olduğu kaydedildi. Operasyonda şu ana kadar 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

    Baskın yapılan durak ve lüks rezidanslarda yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

    İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu ViDEO

    4 FİRARİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Polis, operasyon kapsamında firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga meydana gelmişti.

    İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı #1

    İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı #2

    İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı #3

    İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir